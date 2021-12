Bundesliga: VfB Stuttgart – Hertha BSC, 2:2 (2:1)

Jeweils einen Punkt holten Stuttgart und Hertha BSC an diesem Sonntag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Waldemar Anton bediente Omar Khaled Mohamed Marmoush, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Philipp Förster ließ den Vorsprung des VfB Stuttgart nach Zuspiel von Hamadi Al Ghaddioui auf 2:0 anwachsen (18.). Kurz darauf bereitete Jordan Torunarigha das 1:2 der Hertha durch Stevan Jovetic vor (39.). Der VfB nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Eine Vorlage von Ishak Belfodil erreichte Jovetic, der zum Ausgleich traf (75.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Stuttgart und Hertha BSC die Punkte teilten.

Die Hertha muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 29-mal war dies der Fall. Vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Hertha BSC momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei der Hertha der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Mit diesem Unentschieden verpasste Stuttgart die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht der VfB damit auch unverändert auf Rang 15.

Der VfB Stuttgart tritt am kommenden Samstag beim VfL Wolfsburg an, Hertha BSC empfängt am selben Tag DSC Arminia Bielefeld.