Premier League: Ralf Rangnick gewinnt mit Manchester United gegen Crystal Palace

Manchester United hat Trainer Ralf Rangnick einen Traum-Einstand beschert. Die Red Devils schlugen Crystal Palace in der Premier League mit 1:0 (0:0). Fred gelang in der Schlussphase der sehenswerte Siegtreffer.

Die Mannschaft von Rangnick begann mit hohem Pressing und viel Kontrolle über das Spiel, kam jedoch in der ersten Hälfte nur zu wenig klaren Chancen. Defensiv stand ManUnited stabil und ließ nur zwei Schüsse aufs Gehäuse von David de Gea zu.

Auch in Halbzeit zwei waren die Red Devils die bessere Mannschaft. Alex Telles traf nach einem Freistoß lediglich die Latte.

Fred rettet ManUnited mit Traumtor

In der 77. Spielminute brachte der Brasilianer Fred die Hausherren - nach Vorlage vom eingewechselten Mason Greenwood - mit einem traumhaften Schlenzer ins linke obere Eck in Führung.

Damit klettert United vorerst auf Rang sechs der Tabelle, jedoch kann der FC Arsenal am Montag gegen den FC Everton wieder vorbeiziehen. Am Mittwoch treffen die Red Devils in der Champions League auf die Young Boys aus Bern.