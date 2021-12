Bob: Francesco Friedrich holt Doppelsieg in Altenberg

Nach dem Sieg am Samstag im Zweier gewann er am Sonntag auch den Vierer-Weltcup, es war sein sechster Sieg im sechsten Rennen der Saison.

„Das war einfach kein guter Tag“, sagte er, „ich war zu träge und zu spät am Lenkseil.“ Am Sonntag war er mit seinem Viererteam am Start und in der Bahn nun in beiden Läufen am stärksten.