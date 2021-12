BVB - FC Bayern: Oliver Kahn kritisiert Jude Bellingham nach Zwayer-Kritik

Strafanzeige gegen Bellingham: So reagiert der BVB

Auch am Tag nach dem Spitzenspiel in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (2:3) geht es hoch her. Auch, weil BVB-Profi Jude Bellingham nach der Partie brisante Worte wählte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)