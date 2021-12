Erik ten Hag bereit für nächsten Schritt - geht er zu Manchester United?

Wann immer bei einem europäischen Topklub ein neuer Trainer gesucht wird, geistert der Name Erik ten Hag durch die Gazetten.

Der niederländische Trainer von Ajax Amsterdam genießt einen exzellenten Ruf - ernsthaft abgezeichnet hat sich ein Wechsel aber bisher nie. Der 51-Jährige verwies, wenn er gefragt wurde, stets auf seinen laufenden Vertrag. Noch bis 2023 ist er an seinen aktuellen Arbeitgeber gebunden.

Nun schlägt ten Hag aber erstmals andere Töne an. „Ich habe ausreichend Qualifikationen für die Herausforderungen bei einem ausländischen Topklub“, erklärte er im Interview mit deVolkskrant . Mehr noch: Er würde die Herausforderung gerne annehmen.“

Zuletzt wurde ten Hag mit Manchester United in Verbindung gebracht. Dort hatte mit Ralf Rangnick gerade erst ein anderer Fachmann unterschrieben, allerdings nur bis Saisonende. Dann soll der deutsche Trainer eine Beraterrolle bei den Red Devils übernehmen.

Ten Hag auch schon beim FC Bayern ein Thema

Dennoch lassen seine Aussagen aufhorchen, denn so offensiv hat er sich bisher nicht geäußert. Zuletzt sorgte er auf internationaler Ebene wieder für Furore, als er Borussia Dortmund mit Ajax Amsterdam zweimal in Folge klar besiegte.

In Deutschland hat ten Hag übrigens bereits auch schon gearbeitet, beim FC Bayern trainierte er die zweite Mannschaft. Mit seinem Ex-Klub aus München war er daher immer mal wieder in Verbindung gebracht worden - wie mit so vielen anderen Topteams.