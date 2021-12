2. Liga: Hannover 96 – Hamburger SV, 1:0 (1:0)

Linton Maina brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Hannover über die Linie (13.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.