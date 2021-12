2. Liga: SG Dynamo Dresden – Karlsruher SC, 3:1 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Morris Schröter bediente Ransford-Yeboah Königsdörffer, der in der 46. Spielminute zum 1:0 einschoss. Fabian Schleusener glich nur wenig später für den KSC aus (52.). Zwei Minuten später ging Dresden durch den zweiten Treffer von Königsdörffer in Führung. In Minute 60 der nächste Rückschlag für Karlsruhe: Kyoung-Rok Choi sieht den zweiten gelben Karton. Der Gast geriet deutlicher in Rückstand, als Christoph Daferner nach Vorlage von Yannick Stark auf 3:1 für SG Dynamo Dresden erhöhte (68.). Am Ende behielt Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC die Oberhand.