Eckel soll am Donnerstag beerdigt werden

Horst Eckel wird nach den Planungen seiner Familie am Donnerstag in seiner pfälzischen Heimatgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beerdigt. Die Trauerfeier für den am Freitag gestorbenen Fußball-Weltmeister von 1954, deren Beginn für 14.00 Uhr im Ortsteil Vogelbach vorgesehen ist, soll öffentlich sein - soweit das die Corona-Beschränkungen ermöglichen.