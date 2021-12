BVB - FC Bayern, Taktik-Analyse: Nagelsmann korrigiert Davies-Risiko

Bayern-Pressing mit Risiko

Wenn der BVB selbst in Ballbesitz war, liefen die Münchener mit fünf Offensivkräften vorn an. Denn Alphonso Davies spielte zunächst nicht als Linksverteidiger, sondern vornehmlich als Linksaußen und beteiligte sich in dieser Rolle am Angriffspressing seines Teams.