Qualifikation für Davis Cup 2022: Deutschland mit Auswärtsspiel in Brasilien

Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Tennisprofis müssen sich für die kommende Davis-Cup-Endrunde über ein Auswärtsspiel in Brasilien qualifizieren.

Das ergab die Auslosung am Sonntag in Madrid, die Qualifikationsrunde ist für den 4. und 5. März angesetzt. Auf dem Papier ist die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) nach dem Halbfinaleinzug in dieser Saison favorisiert, Brasilien besitzt in Thiago Monteiro (ATP-89.) derzeit nur einen Top-100-Spieler.