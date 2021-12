FC Barcelona offenbar ohne Fati ins Schicksalsspiel bei Bayern

Der 19-Jährige wird vor dem Duell am Mittwoch nicht rechtzeitig fit - das berichtet die spanische Sportzeitung as . Dem Bericht zufolge war ein Einsatz des Offensivspielers, der die Rückennummer zehn von Lionel Messi übernommen hatte, ohnehin recht unwahrscheinlich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Am Freitag hätte Fati eigentlich einen Belastungstest absolvieren sollen, was aber zu früh kam. Nachdem er auch am Sonntag nicht durchgeführt werden konnte, entschied sich Barca laut as endgültig gegen einen Einsatz gegen Bayern.