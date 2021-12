Petros pulverisiert in Valencia deutschen Marathon-Rekord

Marathonläufer Amanal Petros hat in Valencia den von ihm selbst gehaltenen deutschen Rekord über die klassischen 42,195 km pulverisiert. Der in Eritrea geborene 26-Jährige vom TV Wattenscheid lief in Spanien als Elfter 2:06:27 Stunden und war damit gleich 51 Sekunden schneller als im Vorjahr an gleicher Stelle.