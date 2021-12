Kahn hofft auf Verlängerung mit Lewandowski - Zweifel bei Süle

Vorstandschef Oliver Kahn von Bayern München wünscht sich eine Zusammenarbeit mit Weltfußballer Robert Lewandowski über dessen Vertragsende 2023 hinaus. „Ja, natürlich“, sagte er auf eine entsprechende Frage bei Sky90, „wenn Robert so Leistungen bringt wie jetzt, kann uns nix Besseres passieren als so einen Spieler langfristig bei uns zu haben.“

Lewandowski (33) sei aktuell "der beste Stürmer, den es gibt in Europa. Ich glaube, dass er noch einige Jahre auf dem Niveau spielen und so viele Tore erzielen kann. Das wäre uns natürlich am liebsten", sagte Kahn: "Man sieht nicht mal im Ansatz bei ihm, dass er einen Tick langsamer wäre oder mal nicht an den Ball kommt." Der Pole lebe wie Weltstar Cristiano Ronaldo "zu 10.000 Prozent" für seinen Job.