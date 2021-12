Bellingham droht Nachspiel: DFB prüft „sportstrafrechtliche Relevanz“

Frankfurt am Main (SID) - Jungstar Jude Bellingham von Borussia Dortmund droht als Folge seiner harschen Schiedsrichter-Kritik nach dem Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Bayern München (2:3) ein Nachspiel.

Bellingham war den Unparteiischen Felix Zwayer (Berlin) beim norwegischen Sender Viaplay Fotball hart angegangen. "Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?", sagte der englische Nationalspieler.

Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn sieht das ein wenig anders. „Ich bin der Letzte, der kein Verständnis hat für Spieler. Da sagt man auch Dinge, die man hinterher bereut. Nur, das geht natürlich einen Schritt zu weit. Einen gewaltigen Schritt“, äußerte Kahn bei Sky90: „Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Spieler schon mal was in der Art von sich gegeben hat. Ich weiß nicht, wo er das her hat, wie er auf die Idee kommt, so eine Aussage zu machen.“