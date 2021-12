Bundesliga heute live: VfB Stuttgart - Hertha BSC im TV, Stream, Ticker

Hertha BSC hat einen neuen Trainer. Mit Tayfun Korkut soll es in der Bundesliga wieder nach oben gehen - erster Gegner ist der VfB Stuttgart.

Tayfun Korkut feiert am Sonntag sein Debüt bei Hertha BSC. Der neue Trainer muss beim Krisenklub sofort liefern.

Der Trainer gab vor seinem ersten Spiel gleich die (neue) Marschrichtung aus. „Wichtig ist, dass wir den Ball haben und damit etwas anstellen wollen“, sagte der neue Hoffnungsträger von Hertha BSC vor seinem Debüt: „Wir möchten die Kugel nach vorne bringen und Tore schießen, daran haben wir in den vergangenen Tagen intensiv gearbeitet.“

Bundesliga live: Stuttgart - Hertha

Damit es schon gegen Korkuts Ex-Klub VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) besser funktioniert, hat der Trainer unter der Woche genau hingeschaut.

„Was können die Spieler? Wie bewegen sie sich?“, diese Fragen trieben Korkut seit seiner Verpflichtung am Montag um. Seine Erkenntnis? „Da ist einiges da“, sagte der 47-Jährige, dessen erstes Spiel mit den Berlinern ihn ausgerechnet in seine Geburtsstadt Stuttgart führt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Maue Auftritte, nur 14 Punkte, kein Glanz in der Hauptstadt trotz der vielen Millionen von Investor Lars Windhorst: Korkut muss schnell die Wende einleiten, der Druck ist gleich zu Beginn groß. „Ich erwarte das, wofür er auch steht: Dass er sich gut anpassen kann und in kurzer Zeit das Optimale holt“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic bei DAZN in Korkuts Richtung.