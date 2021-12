Ligue 1: Lionel Messi leidet in Paris, verrät Luis Suarez

Eine der immer wieder gestellten Fragen: Könnte der wohl talentierteste Fußballer der Gegenwart seine Qualitäten auch in der Premier League auf den Platz bringen? In einer Liga, in der es nicht nur sehr körperbetont zugeht - sondern auch häufig widrige Witterungsverhältnisse herrschen?

Suárez spricht über Messi-Problem

In der französischen Hauptstadt herrschen derzeit Temperaturen von um die 5 Grad Celsius. In Barcelona ist es fast doppelt so warm. „Man muss sich an das kalte Wetter gewöhnen, klar“, erklärte Suárez.