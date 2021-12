Ralf Rangnick verrät: Jürgen Klopp rief mich wegen Gehalt an

„Ich kann mich erinnern, dass mich Jürgen Klopp angerufen hat, bevor er Trainer in Mainz wurde“, sagte Rangnick. Er sei selbst damals als Trainer in Ulm tätig gewesen: „Jürgen hat mich gefragt, wie viel Gehalt er von Mainz fordern soll.“

Klopp habe keinen Berater gehabt, „deshalb habe ich es ihm gesagt. In gewisser Weise war ich sein Berater und habe ihm gesagt, was er verlangen soll.“

Rangnick gab Tuchel den ersten Trainerjob

Klopp habe bei der genannten Summe skeptisch reagiert: „Glaubst du nicht, dass das zu viel ist?“, habe der heute Trainer des FC Liverpool ihn gefragt. Doch Rangnick war sich sich sicher: „Und ich glaube, dass er bekommen hat, was er wollte.“ ( News: Alles zur Premier League )

Man kenne sich seit 1997 und habe eine gute Beziehung. Als Klopp-Mentor wollte sich Rangnick, der sein United-Debüt am Sonntag gegen Crystal Palace (Premier League: Manchester United - Crystal Palace, ab 15 Uhr im LIVETICKER) gibt, aber nicht bezeichnen - diese Rolle habe Wolfgang Frank inne gehabt.

Tuchel hatte Rangnick noch als Spieler erlebt, ehe dieser die Schuhe wegen einer Verletzung an den Nagel hängen musste. Als Trainer des VfB Stuttgart bot er dem heutigen Chelsea-Coach den ersten Job an der Seitenlinie an.