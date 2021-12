Kunstturnen: Bui führt Stuttgart zum zehnten Mannschafts-Titel

Auch ohne den an der Schulter verletzten Lukas Dauser, Olympia-Zweiter am Barren, ging bei den Männern der deutsche Team-Titel erstmals an den TuS Vinnhorst. Die Niedersachsen setzten sich an gleicher Stelle im Bundesliga-Finale gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau mit 29:24 durch.