Bundesliga: RB Leipzig trennt sich von Jesse Marsch

Mintzlaff begründet Marsch-Aus: "Wenn wir das so gewusst hätten ..."

Der US-Amerikaner wurde am Samstag freigestellt, Co-Trainer Achim Beierlorzer soll die Mannschaft interimsmäßig führen. Dies gab der Bundesligist am Sonntag offiziell bekannt, in einer Mitteilung sprach der Klub von einer einvernehmlichen Trennung.