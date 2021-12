NHL: Owetschkin erzielt 750. Tor

Alexander Owetschkin von den Washington Capitals hat in der NHL den nächsten Karriere-Meilenstein erreicht.

Superstar Alexander Owetschkin von den Washington Capitals hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den nächsten Karriere-Meilenstein erreicht. Der 36-Jährige erzielte beim 3:1 gegen die Columbus Blue Jackets sein 750. Tor in der NHL und gehört nun einem elitären Klub an. Der Russe erzielte das zwischenzeitliche 2:0.