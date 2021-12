BBL live mit Ludwigsburg, Würzburg, Bayreuth im TV, Stream auf SPORT1

In der Basketball-Bundesliga geht es in den nächsten Wochen wieder ordentlich rund. SPORT1 zeigt allein im Dezember noch sechs Spiele live.

Die easyCredit BBL live auf SPORT1 : Kann Ludwigsburg Anschluss an Spitzenreiter halten?

Am 9. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) wollen die MHP RIESEN Ludwigsburg mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten.

BBL live: Ludwigsburg - Würzburg

Gegner s.Oliver Würzburg kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge und ist damit auf den 15. Platz abgerutscht.

Ob den Unterfranken in Ludwigsburg endlich der erste Auswärtserfolg in dieser Saison gelingt, zeigt SPORT1 am Sonntag, 5. Dezember, live ab 15:00 Uhr mit Kommentator Markus Krawinkel. (NEWS: Alles Wichtige zur BBL)