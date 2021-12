NBA: Überragender Dennis Schröder führt Boston Celtics zum Sieg

Nationalspieler Dennis Schröder hat die Boston Celtics mit einer überragenden Leistung zu einem Kantersieg in der NBA geführt.

Nationalspieler Dennis Schröder hat die Boston Celtics mit einer überragenden Leistung zu einem Kantersieg in der NBA geführt.

Die Mavs kassieren Pleite

Die Mavs unterlagen den Memphis Grizzlies mit 90:97. Kleber brachte es auf sieben Punkte. Die Gäste aus Memphis sorgten derweil für einen Rekord: Die Grizzlies gerieten in den vergangenen vier Spielen nicht einmal in Rückstand, dies gelang keiner Franchise in den vergangenen 25 Jahren.