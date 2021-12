FC Bayern: Rummenigge über BVB-Sieg und Nagelsmann - Spott für Hummels

„Diese drei Punkte heute waren wie ein Booster! Dreifache Impfung, drei Punkte - die taten natürlich dem Klub und allen Verantwortlichen gut“, meinte der frühere Vorstandsvorsitzende bei der Bild in gewisser Corona-Rhetorik.

In Richtung des BVB konnte sich Rummenigge dabei Frotzeleien aber nicht verkneifen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Rummenigge stichelt gegen Hummels und Rose

„Es ist bekannt, dass Mats (Hummels, Anm. d. Red.) Probleme hat, wenn er in Laufduelle gehen muss - das ist dem Alter geschuldet“, sagte der 66-Jährige. (BERICHT: Bellingham macht brisante Andeutung)

Und fügte an: „Wenn das Spiel auf ihn zukommt und er in der Box steht, dann ist er noch gut. Er hat Pech gehabt heute. Beim 1:1 sieht er natürlich schlecht aus, das ist klar. Beim zweiten Tor kann er nichts dafür, dass er angeschossen wird. Beim dritten Tor galt: Wenn du schon kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Allerdings sparte Rummenigge mit Kritik an „seinen“ Bayern ebensowenig: „ Die Abwehr ist die große Aufgabe von Julian (Nagelsmann, Anm. d. Red.) in den nächsten Wochen, Monaten. Die Abwehr müsste etwas strukturierter und geordneter Fußball spielen.“

Rummenigge fordert Nagelsmann

Denn Rummenigge findet: „Welche große Attraktionen haben wir denn sonst noch in der Bundesliga? So viele haben wir nicht von der Qualität. Haaland natürlich - und Lewandowski. Es sind diese Spieler, weswegen die Zuschauer in die Stadien kommen und den Fernseher anmachen.“