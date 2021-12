Bundesliga: FC Bayern besiegt BVB - die Einzelkritik des Rekordmeisters

In einem hart umkämpften Spiel setzt sich der FC Bayern gegen den BVB durch und baut seine Tabellenführung aus. Die Einzelkritik der Bayern-Stars.

Das Team von Julian Nagelsmann erkämpfte sich in einem teilweise wilden Spiel einen 3:2-Sieg und schraubte den Vorsprung auf den direkten Verfolger aus Dortmund auf vier Zähler. Mann des Spiels war Doppeltorschütze Robert Lewandowski. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern wackelt - Upamecano ein Unsicherheitsfaktor

MANUEL NEUER: Der Nationalkeeper erlebte einen eher unglücklichen Tag. Bekam nur zwei Schüsse auf sein Tor – beide waren drin. Bei den Gegentoren war er machtlos. In der 3. Minute das erste Mal gefordert, als er weit vor seinem Tor vor Erling Haaland rettete. Spielte den einen oder anderen Fehlpass. SPORT1-Note: 3,5

LUCAS HERNÀNDEZ (bis 74. Minute): Licht und Schatten beim Franzosen. Beim 0:1 ließ er Davies auf der linken Seite komplett alleine, auch sonst offenbarte die Abwehr vor allem im ersten Durchgang immer wieder Lücken. Glänzte mit einer resoluten Zweikampfführung, biss sich in die Partie. Wurde eine Viertelstunde vor dem Ende bei einem Schuss von Marius Wolf unglücklich am linken Bein getroffen und verletzte sich dabei. Musste anschließend vom Feld. SPORT1-Note: 3,5 (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

DAYOT UPAMECANO: Unsicherheitsfaktor in der Bayern-Abwehr! Der Franzose lieferte sich vor allem im ersten Durchgang einige körperbetonte Laufduelle mit Erling Haaland, bei denen er nicht immer der Sieger war. Dazu mit einigen Stellungsfehlern. Sein Bock leitete das zweite Tor der Dortmunder ein. Die Hereingabe des BVB wehrte Upamecano mit dem Oberkörper ab, der Ball prallte aber direkt zu Jude Bellingham, der den Torschützen Haaland in Szene setzte. Hatte Glück, dass Meunier seinen Fehlpass in der Nachspielzeit nicht zum Ausgleich nutzen konnte. SPORT1-Note: 5