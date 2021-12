BVB-Einzelkritik gegen Bayern: Note 6 für Hummels, Bellingham wie kommender Weltstar

Mega-Bock von Hummels

RAPHAEL GUERREIRO (bis 82. Minute): Im Spiel nach vorne ok, hinten allerdings schwach. Auf seiner Seite wurde es oft gefährlich. Hatte mit dem trickreichen Coman durchaus seine Probleme. Schoss zu allem Überfluss vor dem 1:2 auch noch Mitspieler Hummels unglücklich an und konnte den Schuss von Coman auf der Linie dann nicht mehr abwehren. SPORT1-Note: 4 (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

MANUEL AKANJI: Trat deutlich souveräner als Nebenmann Hummels auf. Gut in den Zweikämpfen, sorgte zudem bei Standards für Gefahr. An ihm lag‘s nicht. SPORT1-Note: 3

Bellingham wie ein kommender Weltstar

JUDE BELLINGHAM: So wie er in jungen Jahren schon auftrumpft, kann man davon ausgehen, dass er ein Weltstar wird. Der 18-Jährige agierte defensiv wie offensiv top. Spielte einen überragenden Sahne-Pass zum 1:0 auf Brandt (5.) und gab zudem die Vorlage auf Haaland zum 2:2-Ausgleich. Beschäftigte die FCB-Abwehr mit seinen mutigen Dribblings und war oft nur durch Fouls zu stoppen. Stark! SPORT1-Note: 2

EMRE CAN: Startete gut in die Partie und schüchterte die Bayern mit harten Grätschen ein. In der 23. Minute mussten die BVB-Fans den Atem anhalten – Cans kapitaler Fehlpass-Bock wurde von Coman aber nicht ausgenutzt (23.). Rettete in der 32. Minute mit einer beherzten Grätschte gegen den einschussbereiten Lewandowski. SPORT1-Note: 4