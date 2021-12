BBL: FC Bayern und Telekom Baskets Bonn im Gleichschritt an der Spitze

Bayern setzt sich in Weißenfels durch © Imago

Bayerns Basketballer feiern trotz Terminhatz einen Sieg in Weißenfels und verteidigen die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga. Auch Bonn gewinnt.

Bayern München hat der Terminhatz getrotzt und mit einem Sieg in Weißenfels die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Nur zwei Tage nach dem Erfolg gegen Villeurbanne in der EuroLeague setzte sich der Spitzenreiter beim Syntainics MBC mit 82:68 (47:40) durch.