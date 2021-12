BVB - FC Bayern: Schiedsrichter Felix Zwayer rechtfertig Elfer-Entscheidungen bei Reus und Hummels

Brisante Zwayer-Andeutung von Bellingham

Darum gab es den Hummels-Elfer

… über die Elfer-Szene von Hummels: „Ich sehe sofort im laufenden Spiel, dass es eine faktische Berührung gibt, der Ball mit dem Arm von Hummels. Fragestellung für mich war: Ist der Arm vom Körper weggestreckt? Das war für mich im Spiel nicht mit einer Deutlichkeit wahrzunehmen, das habe ich unmittelbar an den VAR kommuniziert. Wie Emre Can das verstanden hat, weiß ich nicht. So war der Ablauf. Ich habe es so nach Köln kommuniziert, dann wurde überprüft, wie die Armhaltung war. Der Videoassistent hat seine Beurteilung vorgenommen und mir gesagt, dass Hummels den Arm in einer unnatürlichen Haltung vom Körper weggestreckt hat und am Ende den Ball deutlich mit dem Ellenbogen abwehrt. Daraufhin habe ich mir den Vorgang am Monitor angeschaut und komme zu dem Ergebnis, dass es ein strafbares Handspiel ist.“