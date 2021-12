2. Liga: FC St. Pauli – FC Schalke 04, 2:1 (2:0)

Guido Burgstaller brachte S04 per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 19. und 38. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den FC St. Pauli ging es in die Halbzeitpause. Kurz darauf bereitete Thomas Ouwejan das 1:2 von Schalke durch Rodrigo Zalazar Martínez vor (74.). Obwohl St. Pauli nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FC Schalke 04 zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Der FC St. Pauli beißt sich in der Aufstiegszone fest. Offensiv sticht die Heimmannschaft in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 36 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. St. Pauli sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Der FC St. Pauli erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.