Ski alpin: Kira Weidle rast als Siebte in Lake Louise zur Olympia-Norm

Kira Weidle fährt auch bei der zweiten Abfahrt der Olympia-Saison in Lake Louise klar am Podium vorbei, schnappt sich aber das vorläufige Ticket für die Spiele.

Skirennläuferin Kira Weidle ist auch bei der zweiten Abfahrt der Olympia-Saison klar am Podium vorbeigefahren, hat sich aber gesteigert.

Beim nächsten Triumph von Olympiasiegerin Sofia Goggia aus Italien in Lake Louise raste die 25-Jährige auf Rang sieben. Damit sicherte sie sich frühzeitig die Norm für die Winterspiele in Peking. (DATEN: Alle Ski-Weltcup-Rennen LIVE im SPORT1 -Ticker)

Das "Stockerl" verpasste Weidle aber deutlich um 0,46 Sekunden. "Ich bin auf jeden Fall zufriedener als gestern, es waren weniger Fehler", sagte die WM-Zweite. Bei ihrem ersten Renneinsatz in diesem Winter am Freitag war sie an gleicher Stelle bei deutlich besseren Sichtverhältnissen Zehnte geworden.