BVB fühlt sich von Zwayer betrogen: „Was erwartest Du?“

Borussia Dortmund fühlt sich von Schiedsrichter Felix Zwayer um seine Siegchance im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München (2:3) betrogen. „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest Du?“, sagte BVB-Profi Jude Bellingham in einem Interview über den Referee aus Berlin.