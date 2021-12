Ski alpin in Beaver Creek: Dominik Schwaiger Elfter beim nächsten Kilde-Sieg

Der 30-Jährige vom Königssee zeigte im US-Bundesstaat Colorado auf der extrem anspruchsvollen Strecke eine beherzte Fahrt und kratzte als einziger Deutscher an den Spitzenrängen. Andreas Sander, Romed Baumann und Josef Ferstl kamen auf die Plätze 20, 23 und 26. Simon Jocher verpasste die Punkte. (DATEN: Alle Ski-Weltcup-Rennen LIVE im SPORT1 -Ticker)

Schwaiger trennten 1,50 Sekunden vom Norweger Kilde, der am Freitag bereits den zweiten Super-G auf der berühmt-berüchtigten "Raubvogel"-Piste für sich entschieden hatte. Im Ziel hob Schwaiger den rechten Zeigefinger, als wollte er zeigen: Schaut her, so geht's!