Formel 2: Oscar Piastri kommt dem Titel immer näher

Oscar Piastri kommt dem Titelgewinn in der Formel 2 immer näher. Der Australier feiert im zweiten Sprintrennen von Saudi-Arabien einen Sieg.

Der Australier Oscar Piastri (20) kommt dem Titelgewinn in der Formel 2 immer näher. Durch den Sieg im zweiten Sprintrennen von Saudi-Arabien hat der Prema-Pilot seine Gesamtführung deutlich ausgebaut.

Rookie Piastri hat nun 200 Punkte auf dem Konto und damit bei vier ausstehenden Rennen satte 47 Zähler Vorsprung auf seinen russischen Teamkollegen Robert Schwartzman. Ins Hauptrennen am Sonntag (15.25 Uhr MEZ) startet Piastri zudem von der Pole Position.

Im Vorjahr hatte Mick Schumacher den Titel im Unterbau der Formel 1 gewonnen. Anders als der Deutsche, der mittlerweile für Haas fährt, wird Piastri 2022 aber kein Stammcockpit in der Königsklasse erhalten - eingeplant ist er als Test- und Ersatzfahrer bei Alpine. Gemäß Reglement darf der Formel-2-Meister seinen Titel auch nicht verteidigen.

Die beiden deutschen Piloten David Beckmann (Iserlohn) und Lirim Zendeli (Bochum) sind bei den letzten beiden Saisonstationen in Dschidda sowie am kommenden Wochenende in Abu Dhabi nicht mehr dabei. Beide haben aufgrund ausgebliebener Sponsorenzahlungen ihre Cockpits verloren.