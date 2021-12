Anzeige

BVB - FC Bayern: Stimmen zur heißen Elfer-Diskussion und VAR von Reus, Can, Müller Reus fassungslos: „Oh mein Gott ...“

Beim turbulenten Bundesliga-Gipfel zwischen dem BVB und Bayern sorgen vor allem zwei Elfmeter-Szenen für heiße Diskussionen. SPORT1 hat die Stimmen zum Spiel.

Nach dem großen Spektakel im Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern gibt es reichlich Stoff für Diskussionen.

Vor allem die beiden Elfmeter-Szenen sorgten im Nachhinein für Ärger. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zunächst wurde Marco Reus im Bayern-Strafraum von Lucas Hernández zu Fall gebracht, der BVB bekam aber keinen Strafstoß. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Als Mats Hummels später den Ball mit dem Ellenbogen berührte, zeigte Schiedsrichter Felix Zwayer erst nach Eingreifen des VAR auf den Punkt.

SPORT1 fasst die Stimmen zum Spiel von Sky, Viaplay und den Pressekonferenzen zusammen.

Elfer-Szene? „Muss er sich doch auch wenigstens anschauen“

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund): „Die Szene von Mats habe ich im Spiel gar nicht gesehen. Der Schiedsrichter sagt zu mir, es ist eine 50:50-Situation. (Reus sieht die Szene am Bildschirm) Boah. Boah. Das finde ich hart, da Elfmeter zu geben. Mats versucht ja wirklich, mit dem Kopf hinzugehen. Dazu braucht er halt auch seinen Körper.“

... über seine Elfer-Szene: „Meine Szene war auch 50:50. Er (der Schiedsrichter, Anm. d. Red.) sagt, das war nur ein bisschen Oberkörper, dann kannst du es sich doch auch anschauen ... (Reus sieht die Szene am Bildschirm) Oh mein Gott. Oh yesss. Im Spiel fand ich es nicht so klar, aber wenn ich es so sehe, dann muss er sich es wenigstens anschauen! Im Spiel hab ich es nicht so krass wahrgenommen. In der Zeitlupe sieht es noch heftiger aus.“

Jetzt im Nachhinein bringt es wenig. Die Experten werden lange diskutieren. Es sind die entscheidenden Szenen. Wenn ich den Elfer kriege, gehen wir wahrscheinlich in Führung. Es war ein unfassbar wildes Spiel, ein geiles Spiel für die Zuschauer. Am Ende ist es doppelt bitter, dass wir es so verlieren.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Haaland: „Das war ein Skandal“

Erling Haaland (Borussia Dortmund): „Wenn wir über den Schiedsrichter reden, das war ein Skandal.“

... über die Elfer-Szene von Reus: „Klarer Elfmeter. Ich haben ihn (den Schiedsrichter) gefragt, warum er nicht einfach rausgeht und schaut. Er hat gesagt, das ist nicht nötig. So arrogant ... Nein, ich muss ein bisschen runterkommen. Ja, er war arrogant. Mehr werde ich nicht sagen.“

Can: „... so ein Scheiß-Elfmeter“

Emre Can (Borussia Dortmund): „Es war ein sehr gutes Spiel, ein sehr offenes Spiel. Beide Mannschaften hatten genug Chancen, am Ende entscheidet ein Elfmeter, das ist schade. Ich habe gehört, dass man unseren Elfmeter auch geben muss. Und ich habe gehört, dass der Bayern-Elfmeter 50/50 war.“

… über den Handelfmeter: „Er (Hummels) sieht den Ball gar nicht. Der Schiedsrichter hat gesagt, dass es keine Hand war, weil es eine natürliche Bewegung ist, aber der VAR hat gesagt, er soll es sich anschauen. Ich verstehe nicht, warum er bei uns nicht rausgeht.“

… über den nicht gegeben BVB-Elfer: „Wo ist da der Kontakt zum Ball? Er läuft ihm nur in die Hacken. Es ist schade, dass so ein Scheiß-Elfmeter das Spiel entscheidet. Ich stehe hier und rede wieder über den Schiedsrichter. Das war in der Vergangenheit ein paar mal zu oft gegen Bayern. Das muss sich ändern, ich weiß nicht, woran es liegt. Das darf einfach nicht passieren.“

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund):

… über die Elfmeter-Entscheidungen: „Ich würde gerne mehr über Fußball reden. Ich habe ein richtiges Spitzenspiel gesehen, es ging hoch runter, mit Chancen auf beiden Seiten.“

… über Felix Zwayer: „Vielleicht will ich gar nicht über den guten Mann reden. Wir haben es alle gesehen und gehört. Ich glaube, dass der Elfmeter an Marco Reus, der nicht gegeben wurde, einer ist. Und ich glaube, das Handspiel von Hummels, bei dem er den Ball nicht sieht, bei dem er stolpert und den Ball vollkommen unglücklich an die Hand bekommt, zumindest ein streitbarer Elfmeter ist. Das ist einfach schade, dass ein Spiel so entschieden wird. Das Spiel hat einen anderen Ausgang verdient. Der Zwayer kann gerne ruhig noch ein paar mal den BVB pfeifen. Er kann uns gerne noch ein paar Steine und Stöcke in den Weg werfen, wir machen weiter. Ich habe ihn relativ emotional darauf aufmerksam gemacht, dass er in mehreren Entscheidungen nicht richtig lag. Ich habe mich in dieser Saison gut im Griff gehabt, ich habe mich sehr gut auf die Regeln eingestellt. Bei diesem Spiel, bei dieser Ungleichbehandlung ist es dann aus mir herausgeplatzt.“ (Rose sah Gelb-Rot, Anm. d. Red.)

… über das Spiel: „Es waren zwei Top-Mannschaften, offenes Visier. Es war Feuer drin. Beide Mannschaften hatten gute Phasen, ich habe jetzt erfahren, dass es Julian Brandt gut geht. Daran ziehen wir uns jetzt hoch. Das ist das Wichtiges für mich heute.“

Müller: „Er geht natürlich mit dem Arm so hin“

Thomas Müller (FC Bayern): … über den Handelfmeter: „Ich mache mir wahrscheinlich keine Freunde, aber wenn ich die Szene jetzt so sehe: Auch wenn Mats es nicht absichtlich macht, geht er natürlich mit dem Arm so hin. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Regelschule ein Elfer ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Schiedsrichter die Kleinigkeiten pfeifen will. Bei einem Handspiel ist der Spielraum aber kleiner.“

… über den nicht gegebenen Reus-Elfmeter: „Er geht mit dem Oberkörper rein, natürlich kannst du den auch geben. Das ist das Bittere, dass das das Spiel entscheidet, deswegen kann ich den Frust und den Ärger verstehen. Wenn ich jetzt Marco wäre … Ich habe das Gefühl, dass die Schiedsrichter ihre Entscheidung treffen, dann kriegen sie das Signal und es wird noch einmal beschrieben. Wenn es sich halbwegs deckt, bleiben sie bei der Entscheidung.“

… über den Brandt-Zusammenprall und das Spiel: „Eine bittere Szene war der Zusammenprall. Alles Gute an Jule. Er hat echt ein gutes Spiel gemacht. Das 0:1 war natürlich nicht unser Plan. Es hat uns aber ein bisschen geholfen. Unsere erste Hälfe war wir viel besser. Das erste Tor hat uns vielleicht sogar geholfen. Wir hatten gute Ballgewinne und Kombinationen, müssen vielleicht sogar höher führen. In der zweiten Hälfte hatten wir es nicht unbedingt verdient, spielerisch zu gewinnen. Eher kämpferisch.“

