Dritte im Big Air: Annika Morgan schreibt deutsche Snowboard-Geschichte

Annika Morgan schreibt deutsche Snowboard-Geschichte. Die Miesbacherin belegt beim Weltcup in den USA den dritten Platz.

Annika Morgan hat deutsche Snowboard-Geschichte geschrieben. Die 19-Jährige aus Miesbach flog als herausragende Dritte beim Weltcup in Steamboat Springs/USA als erste Athletin von Snowboard Germany auf ein Big-Air-Podium.

Vor dem dritten Final-Run war Morgan nur Achte und damit Letzte, setzte dann aber ein echtes Ausrufezeichen in den Schnee: Sie stand einen "Backside 1080", den sie in der Qualifikation erstmals überhaupt in einem Wettbewerb hervorgeholt hatte - mit einem kleinen Schönheitsfehler: Sie überdrehte den Sprung bei der Landung minimal. Aber es reichte dennoch fürs "Stockerl".