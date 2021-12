FC Bayern: Oliver Kahn schockiert von Lewandowski-Ausbootung bei Ballon d'Or

Kahn immer noch „schockiert“

Der 52-Jährige fragte verärgert: „Was musst du eigentlich als Spieler noch machen, um diesen Preis endlich zu gewinnen?“ Messi gewann mit Argentinien im Sommer erstmals die Copa América, was entscheidendes Kriterium für viele der stimmberechtigten Journalisten gewesen sein dürfte.

„Wenn man überhaupt mal nominiert wird, ist das schon ein großes Kompliment. Es ist was Schönes, wenn man gewinnt. Da kann man viel diskutieren, wer es verdient hat und wer nicht. Das ist nicht das Wichtigste im Fußball. Die Wertschätzung der Fans ist wichtiger“, sagte der Niederländer, der seine Karriere mittlerweile beendet hat: „So viele Tore zu schießen wie Lewandowski, ist eine ganz große Nummer. Aber ich war auch immer ein großer Fan von Messi.“

Trotz des Alters von 33 Jahren sieht Kahn durchaus noch Chancen für einen zukünftigen Ballon d‘Or für Lewandowski. „Er ist heiß, es ist noch nicht vorbei. Er ist immer noch topfit. Warum soll er das jetzt nicht auch in dieser Saison schaffen?“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Haben klar gesagt, was wir in Zukunft vorhaben“

Auch zur Kritik an seinem Schweigen nach der turbulenten Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters nahm Kahn Stellung. „Wir haben die Themen von der Jahreshauptversammlung erstmal analysiert. Es macht Sinn, nicht emotional zu reagieren“, sagte der Bayern-Boss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Er ergänzte: „Dann haben wir klar gesagt, was wir in Zukunft vorhaben, sowohl Präsident Herbert Hainer als auch ich.“ Kritik an mangelnder Kommunikation der Bayern wies Kahn zurück: „Ich kann nicht erkennen, dass wir irgendwo nicht oder zu spät reagiert hätten.“