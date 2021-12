Wahnsinn in Wolverhampton: Divock Origi trifft für Liverpool und versetzt Jürgen Klopp in Ekstase

Der FC Liverpool rettet sich in der Nachspielzeit bei den Wolverhampton Wanderers. Divock Origi avanciert zum Matchwinner.

Wahnsinn in Wolverhampton!

Der eingewechselte Divock Origi hat den FC Liverpool in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Sieg verholfen und Jürgen Klopp in völlige Ekstase versetzt.

Überlegener FC Liverpool nutzen Chancen nicht

Torwart Jose Sa hatte sein Gehäuse verlassen, doch der Stürmer schoss aus fünf Metern einen Verteidiger auf der Linie an (61.).

Chelsea patzt bei West Ham

In London brachten Thiago Silva (28.) und Mason Mount (44.) Chelsea mit den Nationalspielern Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf zweimal in Führung.