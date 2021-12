La Liga: FC Barcelona mit Trainer Xavi verliert 0:1 gegen Betis Sevilla

Torflaute bei Barca: So erklärt Xavi die Nullnummer

Der FC Barcelona muss unter dem neuen Trainer Xavi in La Liga einen herben Rückschlag hinnehmen. Das Team verliert gegen Betis Sevilla daheim.

Im dritten Spiel mit dem Rückkehrer an der Seitenlinie verloren die Katalanen am Samstag gegen Betis Sevilla mit 0:1 (0:1). Juanmi (79.) traf zum Tor des Tages. Zuvor hatte es zwei Siege unter Xavi für Barca in der Primera Division gegeben.