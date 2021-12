Frankfurter Siegesserie doppelt gerissen - TSG klettert weiter

Die Siegesserie von Eintracht Frankfurt ist gleich in doppelter Hinsicht gerissen. Nach drei Dreiern in Folge unterlagen die Hessen am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:3 (1:2) bei der immer besser in Schwung kommenden TSG Hoffenheim. Zudem verpasste die Eintracht den siebten Sieg nacheinander gegen die Kraichgauer.