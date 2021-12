Skispringen: Deutsches Team zur Halbzeit in Wisla auf Platz vier

Skispringen in Wisla: DSV-Adler noch auf Rang zwei

Nicht nur Eisenbichler und Geiger stark

Routinier Pius Paschke (Kiefersfelden), schon am Freitag in der Qualifikation für das Einzelspringen am Sonntag (16.00 Uhr) bärenstark, überzeugte am Samstag mit zwei blitzsauberen Sprüngen auf 121,5 und 122,5 m.