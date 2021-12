Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt, 3:2 (2:1)

Im Spiel der TSG gegen Frankfurt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Hoffenheim. Die TSG 1899 Hoffenheim wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Jesper Lindstrom bediente Rafael Borré, der in der 14. Spielminute zum 1:0 einschoss. Der Ausgleich gelang Dennis Geiger, indem er eine Vorlage von Munas Dabbur verwertete (23.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Georginio Rutter in der 29. Minute. Eintracht Frankfurt brauchte den Ausgleich, aber die Führung der TSG hatte bis zur Pause Bestand. In der 58. Minute erhöhte Diadie Samassékou auf 3:1 für Hoffenheim. Die Eintracht schoss in der 71. Minute das Tor zum 2:3. Am Ende behielt die TSG gegen Frankfurt die Oberhand.