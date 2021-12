Anzeige

Bundesliga: Bayer Leverkusen - Greuther Fürth 7:1, Rekord-Niederlage Fürth, Viererpack von Schick Schick-Show! Rekord-Debakel für Fürth

Neun-Tore-Irrsinn! Das verrückteste Spiel der Woche

SPORT1

Greuther Fürth kassiert seine 12. Bundesliga-Niederlage am Stück und die höchste seiner Geschichte! Bei Bayer Leverkusen setzt es für den Aufsteiger erneut eine Klatsche.

14. Bundesliga-Spiel, 13. Niederlage - Greuther Fürth hat bei Bayer Leverkusen das nächste Debakel erlebt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

1:7 (1:3) verlor die Spielvereinigung bei der Werkself und baute damit ihren Bundesliga-Negativrekord auf 12 Pleiten in Serie aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

Viererpack von Schick innerhalb von 26 Minuten

Vierfacher Torschütze für die Gastgeber innerhalb von 27 Minuten vor 10.455 Zuschauern war der tschechische EM-Star Patrik Schick.

Der Stürmer traf in der 49., 69., 74. und 76. Minute - das war der schnellste Viererpack in der Bundesliga seit Robert Lewandowski am 22.9.2015 gegen den VfL Wolfsburg. Schick ist zudem der erste Leverkusener, der vier Tore in einem Spiel erzielt hat.

„Ich glaube, in der ersten Hälfte habe ich gar nicht aufs Tor geschossen“, meinte Schick nach der Partie bei Sky: „Danach war es, wie wenn man eine Ketchupflasche öffent und plötzlich alles auf einmal rauskommt. Es war ein schöner Abend.“

Der Tscheche stockte sein Saisonkonto auf zwölf Tore auf. Die Fans feierten ihn mit „Schick-Schick“-Sprechchören.

Der formstarke Amine Adli (12.) brachte die Werkself artistisch in Führung. Edmond Tapsoba (17.) legte mit einem Kopfballtor nach.

Fürth gelang durch Jeremy Dudziak (33.) der Anschluss, Piero Hincapie (45.) stellte den Zwei-Tore-Vorsprung kurz vor der Pause mit seinem ersten Bundesligator wieder her.

Anzeige

Fürth fällt gegen Leverkusen wieder auseinander

„Wir sind in der 2. Hälfte komplett auseinandergefallen“, klagte Branimir Hrgota: „Wir müssen einfach alle zusammen besser spielen.“

Mit nur einem Punkt und 11:39 Toren steht der Aufsteiger weiterhin am Ende der Tabelle.

Fürth wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg und stellte durch die achte Auswärtsniederlage in dieser Spielzeit bereits die Anzahl an Pleiten in der Fremde aus der zuvor einzigen Bundesliga-Saison 2012/13 ein. Damals stieg die SpVgg ab.

Dieser Torwart-Bock leitet Gladbachs Tor-Fest ein

Danach sieht es auch in dieser Spielzeit aus. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in der Saison 1995/96 holte kein Verein zwölf Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze noch auf.

Leverkusen festigt durch den dritten Sieg hintereinander seinen 3. Platz hinter dem Top-Duo FC Bayern und BVB. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Neuer Negativ-Rekord für Fürth

Fürth stellte durch die erneute Niederlage auch einen neuen Bundesliga-Rekord auf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Anzeige

Schon elf Pleiten am Stück in einer Saison waren eine „Bestmarke“ - der 1. FC Nürnberg hatte saisonübergreifend zwischen dem 25. Spieltag 1983/84 und dem 1. Spieltag 1985/86 elf Bundesliga-Partien in Folge verloren, spielte 1985/86 aber schon in der 2. Bundesliga.

Zwölf Niederlagen am Stück hatte bis jetzt allerdings noch kein Erstliga-Team erlitten.

Das ist zudem noch die höchste Bundesliga-Niederlage in der Fürther Geschichte. Bislang war das 1:6 gegen Borussia Dortmund in der Saison 2012/2013 der Tiefpunkt.

Historisch schlecht: Fürth nach Last-Minute-K.o. am Boden

Flick sieht Leverkusen-Gala

Vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick agierte Bayer eiskalt. Die erste Großchance köpfte Adli nach mustergültiger Flanke von Landsmann Moussa Diaby sehenswert ins lange Ecke ein.

Leverkusen, das in den vergangenen Wochen immer wieder Probleme mit der Chancenverwertung hatte, legte mit dem nächsten Angriff durch den freistehenden Tapsoba nach, der seinen ersten Saisontreffer erzielte.

Zuvor war der vermeintliche Ausgleichstreffer durch Maximilian Bauer wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt worden (15.). Fürth schnupperte durch einen Tiefschlaf in der Bayer-Defensive aber zumindest kurzzeitig am zweiten Punktgewinn der Saison.

Wirtz und Co. in Ballerlaune! Marsch vor dem Aus?

Anzeige

Bayer-Kapitän Lukas Hradecky war bei Dudziaks strammen Schuss machtlos. Ebenso Fürths Keeper Marius Funk beim Abschluss von Hincapie, der mit dem dritten Torschuss der Gastgeber die hundertprozentige Chancenverwertung in der ersten Halbzeit perfekt machte.

In der zweiten Halbzeit spielte Leverkusen die Führung gegen entmutigte Fürther ohne Mühe herunter und erhöhte durch den Viererpack von Schick.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1:

-----