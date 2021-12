3. Liga: TSV 1860 München – 1. FC Magdeburg, 2:5 (0:5)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Tabellenprimus bereits in Front. Connor Krempicki markierte in der fünften Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Andreas Müller den Vorsprung der Gäste. 1860 wurde deutlich abgehängt, als Krempicki nach Vorarbeit von Jason Ceka auf 3:0 für den 1. FC Magdeburg erhöhte (17.). Jan-Luca Schuler vollendete zum vierten Tagestreffer in der 29. Spielminute. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Baris-Fahri Atik seine Chance und schoss das 5:0 (43.) für Magdeburg. Die Hintermannschaft des TSV 1860 München glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwanden die Gastgeber mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine. Kurz darauf bereitete Merveille Biankadi das 1:5 von 1860 durch Fabian Greilinger vor (71.). Biankadi schoss die Kugel zum 2:5 für den TSV 1860 München über die Linie (88.). Obwohl dem 1. FC Magdeburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es 1860 zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 5:2.