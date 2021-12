Formel 1: Verstappen im Training in Saudi-Arabien Schnellster - Hamilton droht Strafe

Weil er in einer gefährlichen Situation unter doppelt geschwenkter Gelber Flagge offenbar nicht ausreichend verlangsamt hat, muss der Mercedes-Pilot in Kürze zum Rapport und könnte damit um einige Plätze nach hinten gestuft werden. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Zur Erinnerung: Erst beim jüngsten Grand Prix in Katar war Verstappen wegen des gleichen Vergehens - da allerdings im Qualifying - unfreiwillig in den Blickpunkt geraten, schließlich mit einer Strafversetzung um fünf Plätze sanktioniert worden.

Nun aber auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Dschidda setzte der Niederländer im Red Bull in 1:28,100 Minuten die Bestzeit vor Rekordweltmeister Hamilton (+0,214 Sekunden) und seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez (+0,529.

GP von Saudi-Arabien: Verstappen im Training Schneller als Hamilton

Hamilton mit Fast-Crash im Duell mit Mazepin

Wenn der Niederländer 18 Zähler mehr holt als der Brite, ist er vorzeitig erstmals Weltmeister. Ansonsten fällt die Entscheidung am 12. Dezember in Abu Dhabi.

Vettel im Aston Martin abgeschlagen - Schumacher auf Rang 19

Nur am Sonntag (18.30 Uhr) sowie am 27. März 2022 soll nach derzeitiger Planung in Dschidda ein Grand Prix gefahren werden, zur Saison 2023 ist ein Wechsel auf die gerade im Bau befindliche Strecke in Qiddiya vor den Toren Riads geplant.