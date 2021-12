Rückschlag für Tuchel: Chelsea kassiert Pleite bei West Ham

Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League einen Rückschlag eingesteckt und muss um die Tabellenführung bangen.

Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League einen Rückschlag eingesteckt und muss um die Tabellenführung bangen. Der Champions-League-Sieger unterlag im Spitzenspiel beim Lokalrivalen West Ham United mit 2:3 (2:1) und gab den möglichen siebten Sieg im achten Auswärtsspiel aus der Hand. Gleich zweimal verspielten die zuvor seit sieben Partien ungeschlagenen Blues eine Führung.

Platz eins könnte das Tuchel-Team noch am Samstag verlieren. Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp kann mit einem Sieg bei den Wolverhampton Wanderers (16.00 Uhr) vorbeiziehen, Gleiches gilt für Titelverteidiger Manchester City, der später beim FC Watford (18.30 Uhr) antritt.

Thiago Silva brachte den Spitzenreiter, mit den Nationalspielern Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf, in Führung (28.), als er nach einem Freistoß von Mason Mount per Kopf erfolgreich war. Nur zwei Minuten später rettete der Brasilianer bei einem Schuss von Vladimir Coufal für seinen bereits geschlagenen Torhüter Edouard Mendy auf der Linie.