Formel 1 in Saudi Arabien: Qualifying heute live mit Hamilton und Verstappen im TV, Stream und Ticker

Beim Großen Preis von Saudi Arabien kann bereits die Titelentscheidung in der Königsklasse fallen. (BERICHT: Hamilton weist Verstappen in die Schranken)

Verstappen kann Weltmeister werden

Ansonsten fällt die Entscheidung am 12. Dezember in Abu Dhabi. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Mercedes wiederum kann in Saudi-Arabien den achten Konstrukteurstitel in Folge perfekt machen, allerdings hat das Team lediglich fünf Punkte Vorsprung auf Red Bull. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Qualifying: Hamilton mit Schwung, Verstappen mit Problemen

Umstrittene Premiere in Saudi Arabien

Wegen massiver Verstöße gegen die Menschenrechte in Saudi Arabien steht die F1-Premiere dort heftig in der Kritik.

Nur am Sonntag (18.30 Uhr) sowie am 27. März 2022 soll nach derzeitiger Planung in Dschidda ein Grand Prix gefahren werden, zur Saison 2023 ist ein Wechsel auf die gerade im Bau befindliche Strecke in Qiddiya vor den Toren Riads geplant.