DOSB: Thomas Weikert beerbt Alfons Hörmann - der sieht sich als Intrigen-Opfer

Der 60 Jahre alte Anwalt setzte sich bei der Wahl auf der Mitgliederversammlung in Weimar am Samstag erwartungsgemäß gegen seine Konkurrentin Claudia Bokel mit 361 von 417 gültigen Stimmen durch.

„Das ist ein Zeichen, dass wir in Zukunft die Einheit wiederherstellen wollen“, sagte Weikert nach seiner Wahl mit Blick auf das deutliche Votum: „Ich bin ein bisschen überwältigt, man wird ja nicht jeden Tag DOSB-Präsident. Jetzt packen wir es an, dann kommen wir auch voran.“

Thomas Weikert stellt sich beim DOSB schon präsidial vor

Weikert, der zunächst nur für ein Jahr gewählt wurde, hat sofort zahlreiche Herausforderungen zu meistern. In seiner Rede fasste der neue Präsident die Baustellen in vier Punkten zusammen. So brauche der Sport eine Stimme, „die im politischen Berlin wieder deutlich gehört wird.“ Zudem müsse man „die Vielfalt und Einheit des Sports wieder stärken“ und „in allen Bereichen klare und gemeinsame Ziele für eine bessere Zukunft“ entwickeln. Mit Blick auf das bewegte Jahr 2021 wolle Weikert zudem einen „modernen, glaubwürdigen und integren DOSB bauen“.

Alfons Hörmann sieht sich als Opfer einer Intrige

„Es liegen uns umfangreiche Hinweise und Belege dafür vor, dass es sich um einen ganz gezielten Umsturz an der gesamten Spitze des DOSB handelte“, wurde Hörmann in der Samstagausgabe seiner Heimatzeitung zitiert. Die zuständige Ethikkommission hatte die Präsidiumsneuwahl empfohlen, nachdem am 6. Mai ein anonymer Brief öffentlich geworden war, demzufolge unter Hörmanns Führung eine „Kultur der Angst“ im DOSB geherrscht haben soll.