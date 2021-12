DOSB-Mitgliederversammlung: Präsidentschaftskandidatin Bokel zugeschaltet

Hörmann (61) tritt nach acht Jahren an der DOSB-Spitze nicht mehr an. Ein anonymer Brief vom 6. Mai mit Vorwürfen an die Führung in Frankfurt („Kultur der Angst“) hatte eine Krise im Dachverband des deutschen Sports ausgelöst. Nach einer Empfehlung der Ethikkommission entschied sich Hörmann für Nachwahlen des gesamten Präsidiums. Die Affäre zog weitere Kreise, in deren Folge Rücker (51) am 12. November ihr vorzeitiges Ausscheiden bekannt gab.