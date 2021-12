Bundesliga heute mit FC Augsburg, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt im TV, Stream & Ticker

Die Fuggerstädter empfangen am Samstag den VfL Bochum. Augsburg hat damit die Chance, den Relegationsplatz vorerst zu verlassen.

Der FCA konnten in den letzten zwei Partien vier Punkte einfahren, unter anderem durch einen 2:1-Sieg über den FC Bayern und einem Unentschieden gegen Hertha. Bochum hingegen gewann vergangene Woche zu Hause gegen starke Freiburger.

Bundesliga heute: Leverkusen mit Pflichtaufgabe gegen Fürth

Bayer trifft in der heimischen BayArena auf Tabellenschlusslicht Greuther Fürth.

Während die Leverkusener in den letzten drei Partien der Bundesliga ungeschlagen blieben und auf Rang drei stehen, konnte Fürth bisher nur einen Punkt in der Bundesliga sammeln. Mit insgesamt 39 Gegentoren stellen die Kleeblätter die schwächste Defensive der Liga.

Bundesliga: Frankfurt mit breiter Brust in Hoffenheim

Die Eintracht konnte zuletzt drei Siege in Folge einfahren und scheint endlich in die Spur gefunden zu haben. Hoffenheim hingegen konnte sich in den letzten Spielen gegen Greuther Fürth und RB Leipzig durchsetzen.