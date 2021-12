Halbfinale im Davis Cup: Koepfer rückt wieder in die Mannschaft

Das deutsche Davis-Cup-Team will mit Dominik Koepfer den Grundstein für den ersten Finaleinzug seit 28 Jahren legen.

Das deutsche Davis-Cup-Team will mit Dominik Koepfer den Grundstein für den ersten Finaleinzug seit 28 Jahren legen. Der 27-Jährige aus Furtwangen, der im Viertelfinale durch Peter Gojowczyk ersetzt worden war, bestreitet im Halbfinale gegen die russische Mannschaft am Samstag (13.00 Uhr/ServusTV) in Madrid das erste Einzel gegen den Weltranglistenfünften Andrej Rublew.