Monobob: Nolte wird in Altenburg Dritte

Die WM-Dritte Laura Nolte ist im Monobob weiterhin in einer guten Form. Die Winterbergerin belegte am Samstag als beste Deutsche in Altenburg den dritten Rang (+0,530 Sekunden) und holte ihren dritten Podestplatz in Folge. In der jungen Disziplin werden bei den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) erstmals olympische Medaillen vergeben.